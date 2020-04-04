Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключает продление учебного года из-за карантина





Как отметил Сергей Кравцов в эфире онлайн-включения “Домашний час”, 8 июня стартуют ЕГЭ, поэтому школьники вполне могут продолжать занятия до этого времени. Такое решение может быть принято в тех школах, где дети переведены на дистанционный режим обучения.В связи с тем, что система образования не учитывала такой вероятности, ученикам и учителям потребовалось время, чтобы адаптироваться к новому формату.