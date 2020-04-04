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Компания Bentley показала несколько версий оформления модели Mulliner Bacalar

Компания Bentley продемонстрировала несколько вариаций оформления Mulliner Bacalar. Эта модель на сегодня носит титул самого дорогого авто бренда.

Сборка Clerkenwell станет символизировать этап возрождение духа трассы Бруклендс, на которой осуществлялись состязания с привлечением продуктов британской марки. Модель получит силовой агрегат архитектуры W12 объёмом 6 с двойным турбонаддувом, что позволяет ему выдавать 659 «лошадей» мощности. В паре с этим силовым агрегатом используется 8-секционная роботизированная КПП, передающая вращающий момент на колёса по механизму полного привода.

Для авто предусмотрено оснащение панелью с покраской в оттенки Cumbrian Green и Moss Green, использование обивки из кожи Golden Oak, специальной контрастной прострочки, а также дополнение в виде твида Cheltenham.

Модификация The Menlo получила название по аналогии с Менло-Парк, расположенном в Калифорнии. Узнать сборку можно по синей окраске кузова, наличии частей конструкции жёлтого оттенка, а также салону, оформленному в чёрных тонах. Версия The Fulton выделяется красным цветом кузова, а желтые цвета сохранили для модификаций Greenwich, Brickell и Randwick. Комплектация британского родстера имеет некоторое сходство с Continental GTC. При этом «Бакалар» получил несколько иной кузов и обновлённый интерьер, тогда как общим элементом конструкции для всех сборок остаются лишь дверные ручки.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00

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