Компания Bentley показала несколько версий оформления модели Mulliner Bacalar





Сборка Clerkenwell станет символизировать этап возрождение духа трассы Бруклендс, на которой осуществлялись состязания с привлечением продуктов британской марки. Модель получит силовой агрегат архитектуры W12 объёмом 6 с двойным турбонаддувом, что позволяет ему выдавать 659 «лошадей» мощности. В паре с этим силовым агрегатом используется 8-секционная роботизированная КПП, передающая вращающий момент на колёса по механизму полного привода.Для авто предусмотрено оснащение панелью с покраской в оттенки Cumbrian Green и Moss Green, использование обивки из кожи Golden Oak, специальной контрастной прострочки, а также дополнение в виде твида Cheltenham.Модификация The Menlo получила название по аналогии с Менло-Парк, расположенном в Калифорнии. Узнать сборку можно по синей окраске кузова, наличии частей конструкции жёлтого оттенка, а также салону, оформленному в чёрных тонах. Версия The Fulton выделяется красным цветом кузова, а желтые цвета сохранили для модификаций Greenwich, Brickell и Randwick. Комплектация британского родстера имеет некоторое сходство с Continental GTC. При этом «Бакалар» получил несколько иной кузов и обновлённый интерьер, тогда как общим элементом конструкции для всех сборок остаются лишь дверные ручки.