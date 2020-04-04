Названа дата премьеры Geely Atlas Pro с инновационным полным приводом





Китайский производитель раскрыл информацию относительно выпуска Atlas Pro в корпусе кроссовер на рынок. Для КНР авто переименуют в Boyue Pro, а дебютный показ разработки проведут в мае этого года. Принцип работы авто базируется на применении дополнительного электродвигателя поверх базового генератора на 48 В.Вспомогательная система при необходимости сможет обеспечить дополнительную мощность для задних колёс. Новинка отличается большим количеством преимуществ. Первым из них нужно отметить повышение эффективности привода на 20%. Вдобавок к этому применение электромотора отличается экологичностью. Первоначально сомнения в отношении целесообразности комплектации авто дополнительным двигателем оставались на достаточно большом уровне. При этом успешный опыт компании Toyota продемонстрировал возможность воплощения этого решения на практике. Появится ли такая сборка на авторынке РФ, пока не сообщается.