«Там нет ни туалета, ни воды»: Безбородова высмеяла Безуса за предложение переехать в его квартиру





Звезда «Дома-2» опубликовала в Stories возмущенный пост, где решила продемонстрировать фолловерам несколько сюжетов с апартаментами экс-возлюбленного. На размещенных снимках можно заметить, что квартира Алексея Безуса еще не достроена, однако именно ее молодой человек хотел предоставить участнице телестройки во временное пользование. Как сказала Милена Безбородова, в доме не проведен свет, водопровод, а также нет туалета и отделки., - пошутила знаменитость.При этом экс-звезда реалити-шоу отметила, что ей было приятно получить от Безуса такое предложение, но она считает его поступок смешным. По словам девушки, таким образом бывший бойфренд оправдывает свое поведение. После расставания с участником «Дома-2» и ухода с проекта Безбородова стала жить в Москве, где снимает маленькую студию.