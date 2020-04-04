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Россиянам запретили переносить выплаты по кредитам на май

Россиянам запретили переносить собственные выплаты по кредитам на май. Поблажки из-за ситуации вокруг коронавируса заёмщики не получили.
Россиянам запретили переносить выплаты по кредитам на май

В то же время банкиры обязаны брать в расчет, что многим россиянам иногда не удаётся достичь представительства финучреждения либо банкомата. В ЦБ РФ сообщили, что обязательства по кредитным соглашениям, выполнение которых осуществляется в нерабочие дни, обязаны выполняться заёмщиками в срок, описанный заключенным договором.

В Банке России базируются на ситуации, что кредиторы с добросовестной позиции станут брать в расчет фактические возможности заёмщиков в отношении реальности исполнения обязательств. Речь касается возможности дистанционного обслуживания, а также воздействия на ситуацию ограничительных мероприятий, нацеленных на уменьшение проблемы распространения коронавируса в стране.

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Экономика / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:00

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