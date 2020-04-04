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Мария Машкова второй раз за четыре дня не смогла вылететь из России в США к мужу и детям

Мария Машкова была на борту отмененного самолета, который направлялся в США. Во второй раз за четыре дня актриса не смогла вылететь из России к мужу и детям, о чем сообщила в Instagram.

В первый раз актриса не смогла вылететь из Москвы, когда уже была у выхода на посадку, но ее рейс сняли. Во второй раз пассажиры уже готовились к вылету, а самолет двигался по взлетно-посадочной полосе, но неожиданно капитан объявил об отмене рейса. Мария Машкова подтвердила, что скандал на борту действительно был, и она возмущена не меньше, поскольку уже четвертые сутки не может вылететь к своей семье, которая осталась в США. Звезда отечественного кино не понимает, зачем отменять рейс, когда билеты продавались по хорошей цене, а аэропорт JFK ждал россиян. Как известно, перелеты запрещены из-за пандемии коронавируса, в связи с чем многие туристы из России остаются за границей без возможности в ближайшее время вернуться в страну.

В комментариях поклонники поинтересовались, оправданы ли действия Росавиации в данном случае, на что Мария Машкова ответила, что все условия для успешной отправки рейса были. Она уточнила, что власти не закрыли город, а об отправлении борта было известно заранее.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:36

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