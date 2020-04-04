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Эксперты назвали способы сохранения зрения при работе за компьютером

Эксперты назвали простые, но эффективные способы сохранения зрения при работе за компьютером. Особенно эти рекомендации будут полезны тем, кто вынужден проводить за монитором весь рабочий день.
Эксперты назвали способы сохранения зрения при работе за компьютером

Для того, чтобы длительное пребывание за компьютером доставляло минимум неудобств, очень важно грамотно обустроить рабочее место. Монитор стоит разместить немного ниже уровня глаз и раскрывать, если это касается ноутбука, на 100 градусов. Полезным будет и наличие на экране антибликового покрытия, а также покупка специальных очков для работы за компьютером. Они помогут снизить нагрузку на органы зрения, отсекают лучи избыточного фиолетового и синего спектра, а также нейтрализуют электромагнитное излучение. Наиболее оптимальная дистанция от глаз до экрана компьютера составляет 70 сантиметров.

Также не стоит забывать о необходимости перерывов при работе за компьютером. Каждые 40 минут нужно делать паузу и давать глазам отдых. Подобные тайм-ауты, даже если они краткосрочные, помогают снизить напряжение и немного расслабить глазные мышцы.

Помимо этих простых, но действенных способов, которые помогают сохранить зрение при работе за компьютером, есть еще ряд рекомендаций экспертов, относящихся к здоровому питанию. По их словам, тем, кто вынужден проводить за монитором весь рабочий день, стоит включать в рацион жирную рыбу, творог, морковь, орехи, зелень и авокадо. Содержащиеся в этих продуктах витамины и микроэлементы помогут поддержать здоровье органов зрения.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:02

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