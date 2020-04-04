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Эксперты перечислили безобидные поступки, которые могут испортить автомобиль

По словам экспертов AdMe.ru, испортить новый автомобиль водители могут не только разъезжая по плохой дороге или выжимая излишнюю мощность двигателя. Существуют безобидные, на первый взгляд, поступки, которые способны испортить и сломать транспорт.

Эксперты перечислили безобидные поступки, которые могут испортить автомобиль


Некоторые автолюбители умудряются перевозить на крыше авто тяжелые предметы. Например, если на седан водрузить груз весом 70 килограмм, то обязательно поменяется аэродинамика машины. Дело в том, что во время езды с тяжелым предметом увеличивается расход горючего и тормозной путь автомобиля, а также повышается риск аварий.

Также эксперты отметили, что прогревать двигатель авто необходимо не только зимой, но и летом. Мотор должен достичь нужного температурного режима, чтобы его детали не стирались и он нормально функционировал. Топливный бак опасно полностью осушать, так как конструкция может перегреться и быстрее сломается.

В фильмах часто можно увидеть, как автолюбители управляют транспортным средством, одной рукой сжимая рычаг передач, а другой – придерживая руль. Но, на самом деле, это приведет к быстрому износу шестеренок и совершенно несовместимо с ПДД.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:50

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