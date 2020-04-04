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Бренд Smart ушел с российского рынка

Бренд Smart оставил российский рынок, но причина никак не связана с коронавирусом либо ситуацией в экономике государства. По данным Wroom.ru, уже в 2019-м компания прекратила поставки новых авто на склады дилеров.
Бренд Smart ушел с российского рынка

Сегодня все запасы распроданы, но партнёры Smart продолжат проводить сервисное обслуживание транспортных средств и выполнять взятые по гарантии обязательства. Smart в течение нескольких лет была источником убытков для Daimler. Именно по этой причине в прошлом году концерн провёл реформирование бренда, оставив исключительно электрокары.

Помимо этого, решение ситуации направлено на развитие совместного предприятия Daimler и Geely. Электросборки Smart никогда не отправляли на авторынок РФ, ввиду чего уход бренда многие специалисты ожидали ещё несколько месяцев назад. Ранее россиянам предлагали к покупке 3-х компактные модели Smart. В комплектацию авто вошел двигатель объёмом 1 л с производительностью 71 л.с. Помимо этого имелись модификации с турбированным силовым агрегатом на 0,9 л, генерирующим 90 «лошадей».

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:19

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