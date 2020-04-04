Audi представил RS3 в удивительном исполнении Nardo Edition





Впереди размещена радиаторная решётка Audi RS Singleframe, а патрубки выхлопной системы соответствуют стилистике линейки RS. Авто оснастили 2-цветными колёсными дисками диаметром 19 дюймов. Модель RS3 Nardo Edition получила турбированный двигатель объёмом 2,5 л, генерирующий 394 «лошадки». 7-секционная автоматическая трансмиссия S-Tronic работает по системе полного привода.Невзирая на сохранение мощности RS3 Nardo Edition на уровне базовой модели, новинка имеет скорость в 280 км/ч, что на 30 км/ч превышает показатель у начальной сборки авто. Представители немецкой компании сообщили, что RS3 Nardo Edition можно приобрести в ДЦ компании. Начальная стоимость специальной версии заявлена на уровне $60,9 тысячи. Серия будет ограничена количеством в 200 единиц.