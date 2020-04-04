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Audi представил RS3 в удивительном исполнении Nardo Edition

Компания Audi презентовала модель RS3 в модификации Nardo Edition. Авто имеет максимальную скорость и необычный оттенок кузова.

Впереди размещена радиаторная решётка Audi RS Singleframe, а патрубки выхлопной системы соответствуют стилистике линейки RS. Авто оснастили 2-цветными колёсными дисками диаметром 19 дюймов. Модель RS3 Nardo Edition получила турбированный двигатель объёмом 2,5 л, генерирующий 394 «лошадки». 7-секционная автоматическая трансмиссия S-Tronic работает по системе полного привода.

Невзирая на сохранение мощности RS3 Nardo Edition на уровне базовой модели, новинка имеет скорость в 280 км/ч, что на 30 км/ч превышает показатель у начальной сборки авто. Представители немецкой компании сообщили, что RS3 Nardo Edition можно приобрести в ДЦ компании. Начальная стоимость специальной версии заявлена на уровне $60,9 тысячи. Серия будет ограничена количеством в 200 единиц.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:57

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