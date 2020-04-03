Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Air 2S с возможностью 5-часовой работы без подзарядки





Аксессуар функционирует за счет 2-ядерного процессора, также он поддерживает Bluetooth 5.0. Разработчики установили в Xiaomi Mi Air 2S технологию бинауральной синхронной передачи звуковой дорожки на оба беспроводных наушника. Гарнитура подойдет не только для прослушивания музыкальных файлов и просмотра фильмов, но и для мобильных игр. Во время применения режима разговора микрофон девайса имеет возможность подавлять внешние шумы, усиливая при этом голос говорящих. При воспроизведении композиций новинка будет работать до 24-х часов.Кроме этого, пользователь сможет управлять голосом благодаря помощнику XiaoAL, то есть ему не придется каждый раз доставать мобильное устройство или плеер со своего кармана. Купить наушники поклонники Xiaomi смогут совсем скоро, а цена за них составит $56.