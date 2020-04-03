Медики обнаружили влияние быстрого приема пищи на риск развития диабета





Медики подчеркнули, что быстрый прием пищи, сопровождающийся откусыванием больших кусков и плохим пережевыванием еды, наиболее влияет на риск развития диабета. Специалисты утверждают, что тщательное и неторопливое поедание блюд предупреждает проблемы с пищеварением, а также уменьшает вероятность возникновения заболевания. Литовские медики с помощью эксперимента, участниками которого стали 702 добровольца, установили, что любители быстрой еды в 2,5 раза чаще страдают от избыточного веса, чем те, кто питается медленно.В данное время специалистам еще не удалось установить, от чего именно зависит эта закономерность. В то же время они отмечают связь скорости употребления пищи с ее количеством, поскольку с поеданием большего объема продуктов увеличивается вероятность возникновения ожирения, следствием которого является диабет.