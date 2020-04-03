АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Медики обнаружили влияние быстрого приема пищи на риск развития диабета

Медики исследовали влияние быстрого приема пищи на вероятность развития диабета. Специалисты установили увеличение у людей, привыкших торопиться во время еды, в 2,5 раза риска возникновения заболевания.

Медики подчеркнули, что быстрый прием пищи, сопровождающийся откусыванием больших кусков и плохим пережевыванием еды, наиболее влияет на риск развития диабета. Специалисты утверждают, что тщательное и неторопливое поедание блюд предупреждает проблемы с пищеварением, а также уменьшает вероятность возникновения заболевания. Литовские медики с помощью эксперимента, участниками которого стали 702 добровольца, установили, что любители быстрой еды в 2,5 раза чаще страдают от избыточного веса, чем те, кто питается медленно.

В данное время специалистам еще не удалось установить, от чего именно зависит эта закономерность. В то же время они отмечают связь скорости употребления пищи с ее количеством, поскольку с поеданием большего объема продуктов увеличивается вероятность возникновения ожирения, следствием которого является диабет.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Романова Виктория Вчера, 23:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вирусологи: Мутация сделала коронавирус…
Помогают ли хирургические маски от инфицирования…
Медики обнаружили влияние быстрого приема пищи на риск развития…
Ученые обнаружили "туалетный" способ распространения…
Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Air 2S с возможностью 5-часовой работы без…
Итальянские ученые назван фактор, повышающий риск смерти от…
Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в…
Доктор Глотов о низкой заболеваемости россиян коронавирусом: «До нас дошла вторая…
Руководитель Volkswagen случайно рассекретил дизайн нового…
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A Pro с двойной…
Ученые сообщают о возможном начале нового солнечного цикла в этом…
Павел Ливинский объявил об окончании второго этапа внедрения бренда «Россети» на Юге…
Разработчики сделают ряд обновлений Windows 10 для слабых…
Ученые рассказали, чем кальмары могут удивить…
Найдено соединение со свойством блокировки коронавируса на ранней стадии…
Вирусолог Алексей Мазус назвал эффективное средство предотвращения…
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам…
Жители Нью-Йорка назвали карантин из-за коронавируса “замедленным 11…
«Не унывайте!»: Экстрасенс Елена Голунова подбодрила соблюдающих карантин…
У побережья Филиппин появились тысячи огромных розовых…
Обновленная модель Audi Q7 в РФ оказалась дешевле…
Никита Уманский: «Кристина Церковная мне иногда пишет и хочет от меня…
Кому достанется наследство Тимати? Решетовой в списке…
«Хватит освиневать!»: Лариса Гузеева призвала подписчиков заняться…
Врачи уже неделю не сообщают Александру Серову результат теста на…
«Развод в этой паре не планируется»: Экстрасенс рассказала о будущем Муцениеце и…
«Дом-2»: Балинская вступилась за Безуса, предавшего…
Татьяна Лазарева рассказала о своем состоянии после сложной…
Просмотреть все новости