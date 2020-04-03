Ирина Шейк пожертвовала деньги пострадавшим из-за пандемии коронавируса детям

Знаменитость узнала, что из-за закрытия учебных заведений дети из неблагополучных и малообеспеченных семей перестали получать бесплатные обеды, которые полагались им во время учебы. Дело в том, что средства на питание раньше выделяло государство в рамках определенной программы, которая в связи с карантином из-за пандемии коронавируса сейчас не действует.Чтоб хоть как-то помочь детям, Ирина Шейк решила пожертвовать деньги в фонд, занимающийся вопросом бесплатных обедов для малоимущих. Об этом модель написала на своей странице в Instagram, призвав подписчиков присоединиться к благородной миссии помощи нуждающимся. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера также отметила, что один доллар, перечисленный в благотворительную организацию, приравнивается к десяти блюдам.К своей публикации Шейк добавила множество фото, на которых изображена работа фонда, где сотрудники получают и фасуют продукты. Кроме того, здесь можно увидеть очередь, выстроившуюся за бесплатными обедами, а также счастливых родителей с детьми.