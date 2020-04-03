Эксперты озвучили прогноз о состоянии бизнеса в России к концу нетрудовых дней из-за коронавируса





Владимир Путин продлил выходные дни в России до 30 апреля, но отметил, что при благоприятной обстановке этот период может быть сокращен. Представляющий “Опору России” Александр Калинин уверен, что данные меры привнесут колоссальный ущерб предприятиям, в связи с чем считает верным введение дополнительной поддержки. Сопредседатель “Деловой России” Антон Данилов-Данильян поддерживает эту точку зрения, отмечая, что компании не получают компенсации на затраты по зарплате сотрудникам. Он прогнозирует банкротство многих небольших компаний, что также зависит от сроков продления карантинных мер.Банки пострадают от проблем с обслуживанием имеющихся кредитов и вкладов, но при этом индустрия в ближайшее время не заметит ухудшения ситуации. Обратный эффект ожидают рестораны и отели, поскольку у них нет запаса прочности, чтобы оставаться на плаву 2-3 месяца без выручки. Магазины непродовольственных товаров сильно пострадают в условиях карантина, а продуктовые точки вынуждены работать в усиленном режиме, чтобы обеспечивать бесперебойную поставку продуктов питания. Дополнительные трудности есть из-за возникшего спроса, а также из-за сбоев в работе поставщиков.Президент АОФИ Ольга Киселева считает, что в результате карантина около 60-70% центров будут закрыты. Прогнозируется нехватка достаточного количества релизов для открытия кинотеатров, поскольку многие кинокомпании станут ожидать улучшения экономической ситуации. Председатель РСТЦ Булат Шакиров отметил, что каждый торговый центр теряет около 50 млн рублей за каждый день простоя, что может привести к волне банкротства и увольнений. Глава АРПЭ Иван Покровский рассказал, что при сбоях в работе компаний IT-индустрии многое оборудование может выйти из строя, что приведет к массовым потерям. В поддержке нуждаются туроператоры, а также бизнес в сфере недвижимости и маркетинга.