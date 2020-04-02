Поэт-песенник Михаил Шабров рассказал о похоронах матери Аллы Пугачевой
Не так давно известному российскому поэту-песеннику Михаилу Шаброву исполнилось 75 лет. В честь этой знаменательной даты юбиляр дал интервью прессе, в рамках которого откровенно высказался о многих российских звездах и даже рассказал о похоронах в семье певицы Аллы Пугачевой.
Михаил Зеликович близко знаком со многими звездами отечественной эстрады, в том числе и с Примадонной. «Я был знаком с ее мамой Зинаидой Архиповной, даже довелось провожать ее в последний путь», - вспомнил он о похоронах близкого человека артистки. Поэт также рассказал, что не раз бывал в квартире Аллы Борисовны на улице Скрябина. «Алла тогда была другой», - подчеркнул он.
Примечательно, что в последние четверть века Михаил Шабров и Алла Пугачева не общались. Как заверяет юбиляр, между ними не возникало никаких конфликтов или ссор. «Мне просто не понравилось ее новое окружение, они все Алле в рот смотрели, лебезили, едва ли не ручки целовали. Да и у нее самой появилась некоторая высокомерность. Я очень резко реагируют на такую фальшивость», - добавил поэт.
Михаил Зеликович близко знаком со многими звездами отечественной эстрады, в том числе и с Примадонной. «Я был знаком с ее мамой Зинаидой Архиповной, даже довелось провожать ее в последний путь», - вспомнил он о похоронах близкого человека артистки. Поэт также рассказал, что не раз бывал в квартире Аллы Борисовны на улице Скрябина. «Алла тогда была другой», - подчеркнул он.
Примечательно, что в последние четверть века Михаил Шабров и Алла Пугачева не общались. Как заверяет юбиляр, между ними не возникало никаких конфликтов или ссор. «Мне просто не понравилось ее новое окружение, они все Алле в рот смотрели, лебезили, едва ли не ручки целовали. Да и у нее самой появилась некоторая высокомерность. Я очень резко реагируют на такую фальшивость», - добавил поэт.