Поэт-песенник Михаил Шабров рассказал о похоронах матери Аллы Пугачевой





Михаил Зеликович близко знаком со многими звездами отечественной эстрады, в том числе и с Примадонной., - вспомнил он о похоронах близкого человека артистки. Поэт также рассказал, что не раз бывал в квартире Аллы Борисовны на улице Скрябина., - подчеркнул он.Примечательно, что в последние четверть века Михаил Шабров и Алла Пугачева не общались. Как заверяет юбиляр, между ними не возникало никаких конфликтов или ссор., - добавил поэт.