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Поэт-песенник Михаил Шабров рассказал о похоронах матери Аллы Пугачевой

Не так давно известному российскому поэту-песеннику Михаилу Шаброву исполнилось 75 лет. В честь этой знаменательной даты юбиляр дал интервью прессе, в рамках которого откровенно высказался о многих российских звездах и даже рассказал о похоронах в семье певицы Аллы Пугачевой.
Поэт-песенник Михаил Шабров рассказал о похоронах матери Аллы Пугачевой

Михаил Зеликович близко знаком со многими звездами отечественной эстрады, в том числе и с Примадонной. «Я был знаком с ее мамой Зинаидой Архиповной, даже довелось провожать ее в последний путь», - вспомнил он о похоронах близкого человека артистки. Поэт также рассказал, что не раз бывал в квартире Аллы Борисовны на улице Скрябина. «Алла тогда была другой», - подчеркнул он.

Примечательно, что в последние четверть века Михаил Шабров и Алла Пугачева не общались. Как заверяет юбиляр, между ними не возникало никаких конфликтов или ссор. «Мне просто не понравилось ее новое окружение, они все Алле в рот смотрели, лебезили, едва ли не ручки целовали. Да и у нее самой появилась некоторая высокомерность. Я очень резко реагируют на такую фальшивость», - добавил поэт.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:25

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