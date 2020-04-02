Джоан Роулинг объявила о запуске специальной платформы "Harry Potter at home" для детей



Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

Джоан Роулинг, являющаяся автором семи книг и соавтором одной пьесы по Гарри Поттеру, заявила, что планируется запуск специальной платформы "Harry Potter at home" («Гарри Поттер дома»). Она должна помочь детям познакомиться с миром любимых героев.На сайте можно разгадывать головоломки, принимать участие в разных играх на смекалку и изучать что-то новое на фоне полюбившихся персонажей из «Гарри Поттера». Он выполнен в классическом стиле и наполнен множеством интересных заданий. Пользователи Сети также смогут бесплатно слушать книгу «Гарри Поттер и философский камень» на 19 языках.