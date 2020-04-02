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"Надо будет порыться в шкафу": Дмитрий Маликов восхитился штанами 20-летней давности

Дмитрий Маликов в социальной сети Instagram восхитился своими штанами 20-летней давности. Исполнитель сообщил, что собирается "порыться" в шкафу и возможно найдет этот наряд.
"Надо будет порыться в шкафу": Дмитрий Маликов восхитился штанами 20-летней давности

Дмитрий Маликов опубликовал запись своего выступления, которая была сделана 20 лет назад. Исполнитель стоит на сцене в черных кожаных брюках и поет песню под названием "Апрель". В комментарии композитор рассказал, что время пролетело очень быстро. Знаменитость написал несколько строчек из своей композиции и поблагодарил всех, кто принимал участие в ее создании. Также Дмитрий Маликов написал: "Штанцы зачётные, надо будет порыться в шкафу".

Подписчики обрадовались архивным кадрам с исполнителем. Многие отметили, что штаны, которые носил композитор 20 лет назад, снова вошли в моду. Некоторые поблагодарили певца за поднятое настроение и заметили, что композиция "Апрель" на данный момент очень актуальная. За несколько десятков минут ролик Дмитрия Маликова просмотрели более 20 000 раз.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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