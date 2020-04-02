"Надо будет порыться в шкафу": Дмитрий Маликов восхитился штанами 20-летней давности
Дмитрий Маликов в социальной сети Instagram восхитился своими штанами 20-летней давности. Исполнитель сообщил, что собирается "порыться" в шкафу и возможно найдет этот наряд.
Дмитрий Маликов опубликовал запись своего выступления, которая была сделана 20 лет назад. Исполнитель стоит на сцене в черных кожаных брюках и поет песню под названием "Апрель". В комментарии композитор рассказал, что время пролетело очень быстро. Знаменитость написал несколько строчек из своей композиции и поблагодарил всех, кто принимал участие в ее создании. Также Дмитрий Маликов написал: "Штанцы зачётные, надо будет порыться в шкафу".
Подписчики обрадовались архивным кадрам с исполнителем. Многие отметили, что штаны, которые носил композитор 20 лет назад, снова вошли в моду. Некоторые поблагодарили певца за поднятое настроение и заметили, что композиция "Апрель" на данный момент очень актуальная. За несколько десятков минут ролик Дмитрия Маликова просмотрели более 20 000 раз.
Дмитрий Маликов опубликовал запись своего выступления, которая была сделана 20 лет назад. Исполнитель стоит на сцене в черных кожаных брюках и поет песню под названием "Апрель". В комментарии композитор рассказал, что время пролетело очень быстро. Знаменитость написал несколько строчек из своей композиции и поблагодарил всех, кто принимал участие в ее создании. Также Дмитрий Маликов написал: "Штанцы зачётные, надо будет порыться в шкафу".
Подписчики обрадовались архивным кадрам с исполнителем. Многие отметили, что штаны, которые носил композитор 20 лет назад, снова вошли в моду. Некоторые поблагодарили певца за поднятое настроение и заметили, что композиция "Апрель" на данный момент очень актуальная. За несколько десятков минут ролик Дмитрия Маликова просмотрели более 20 000 раз.