"Надо будет порыться в шкафу": Дмитрий Маликов восхитился штанами 20-летней давности

Дмитрий Маликов опубликовал запись своего выступления, которая была сделана 20 лет назад. Исполнитель стоит на сцене в черных кожаных брюках и поет песню под названием "Апрель". В комментарии композитор рассказал, что время пролетело очень быстро. Знаменитость написал несколько строчек из своей композиции и поблагодарил всех, кто принимал участие в ее создании. Также Дмитрий Маликов написал: "Штанцы зачётные, надо будет порыться в шкафу".Подписчики обрадовались архивным кадрам с исполнителем. Многие отметили, что штаны, которые носил композитор 20 лет назад, снова вошли в моду. Некоторые поблагодарили певца за поднятое настроение и заметили, что композиция "Апрель" на данный момент очень актуальная. За несколько десятков минут ролик Дмитрия Маликова просмотрели более 20 000 раз.