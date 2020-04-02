Компания Hyundai опубликовала рендеры нового Prophecy N
Компания Hyundai готовит к производству несколько новых электромобилей, среди которых отмечен Prophecy N. Японская компания недавно опубликовала рендеры будущего EV.
В профиле Hyundai на веб-платформе Instagram появилось изображение электрического концепт-кара Prophecy N. Конечный результат оказался похожим на "зеленую" модель Porsche Taycan. Подобным образом компания хочет проверить, может ли новинка, подготовленная к показу на автовыставке в Женеве, вызвать интерес среди потенциальных покупателей. Многие поклонники бренда позитивно отметили футуристический дизайн эскиза Prophecy N.
Стоит отметить, что днями ранее Hyundai продемонстрировала новые Palisade и Nexo N, в то время как образец Prophecy N остается в тайне. На данный момент прослеживается его связь с первой указанной моделью. Эксперты считают, что транспортное средство не скоро появится в продаже, но японская компания собирается покорить рынок электрических машин. Известно, что на данный момент EV удерживают позиции самых популярных авто наряду с кроссоверами.
В профиле Hyundai на веб-платформе Instagram появилось изображение электрического концепт-кара Prophecy N. Конечный результат оказался похожим на "зеленую" модель Porsche Taycan. Подобным образом компания хочет проверить, может ли новинка, подготовленная к показу на автовыставке в Женеве, вызвать интерес среди потенциальных покупателей. Многие поклонники бренда позитивно отметили футуристический дизайн эскиза Prophecy N.
Стоит отметить, что днями ранее Hyundai продемонстрировала новые Palisade и Nexo N, в то время как образец Prophecy N остается в тайне. На данный момент прослеживается его связь с первой указанной моделью. Эксперты считают, что транспортное средство не скоро появится в продаже, но японская компания собирается покорить рынок электрических машин. Известно, что на данный момент EV удерживают позиции самых популярных авто наряду с кроссоверами.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:44