Учёные: Cтирка с порошком при 60°C в течении полутора часов избавит одежду от коронавируса





Специалисты утверждают, данный метод не испортит ткань в отличие от обработки спиртом. Согласно данным центра по контролю и профилактике болезней США, COVID-19 функционирует на разных поверхностях, в том числе на пластмассе и нержавеющей стали, до нескольких суток, по этой причине при общении с зараженным человеком инфекция может оказаться на одежде и обуви. Ранее эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае выяснили, при каком температурном режиме погибает похожий на коронавирус вирус SARS.Штаммы из горла зараженного человека держали от 15 минут до 2 часов при 6 различных температурах. При температурном режиме от 4 до 37 градусов можно было наблюдать их активность даже при двухчасовом влиянии. Цитопатический эффект ослабевал и полностью исчезал при повышении температуры и длительности периода воздействия на него. Обрабатывая патогенные микроорганизмы при температурах 56, 67 и 75°C в течение 1,5 часов, часа и получаса можно было обнаружить их исчезновение.Не слишком длительное влияние высоких температур снижает способность инфекции заражать человека или животное., - сообщил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.