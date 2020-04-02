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Учёные: Cтирка с порошком при 60°C в течении полутора часов избавит одежду от коронавируса

Учёные рассказали о правильной дезинфекции одежды для избавления от коронавируса. Они предлагают выбирать программу, которая осуществляет стирку в течении полутора часов с порошком при режиме 60°C.

Специалисты утверждают, данный метод не испортит ткань в отличие от обработки спиртом. Согласно данным центра по контролю и профилактике болезней США, COVID-19 функционирует на разных поверхностях, в том числе на пластмассе и нержавеющей стали, до нескольких суток, по этой причине при общении с зараженным человеком инфекция может оказаться на одежде и обуви. Ранее эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае выяснили, при каком температурном режиме погибает похожий на коронавирус вирус SARS.

Штаммы из горла зараженного человека держали от 15 минут до 2 часов при 6 различных температурах. При температурном режиме от 4 до 37 градусов можно было наблюдать их активность даже при двухчасовом влиянии. Цитопатический эффект ослабевал и полностью исчезал при повышении температуры и длительности периода воздействия на него. Обрабатывая патогенные микроорганизмы при температурах 56, 67 и 75°C в течение 1,5 часов, часа и получаса можно было обнаружить их исчезновение.

Не слишком длительное влияние высоких температур снижает способность инфекции заражать человека или животное. "Температура уничтожения разных типов коронавируса одинакова. Разница в геномах только 20%, а общая структура частиц вируса и набор белков идентичны, однако стоит помнить, что кроме высокой температуры для уничтожения инфекции необходимо применять порошок с поверхностно-активными веществами. Поэтому даже стирка при 60°C в течении 30 минут обезопасит людей от заражения", - сообщил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:24

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