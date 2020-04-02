Эксперты усомнились в безопасности набирающего популярность сервиса Zoom





Судя по всему, у Zoom на данный момент есть все шансы стать жертвой собственной популярности. Огромная востребованность возможностей этого сервиса почти моментально вскрыла все его недостатки, большинство из которых связаны с недостаточной защищенностью данных и заметными пробелами в политике конфиденциальности компании. К примеру, недавно стало известно о том, что видео и голосовые звонки в Zoom совершенно не защищены технологией сквозного шифрования Е2Е, которая стала стандартом в указанном сегменте рынка программного обеспечения и гарантирует недоступность беседы для третьих лиц. Серверы компании обеспечивают лишь транзитное шифрование, при котором взломавший частную сеть злоумышленник действительно не сможет получить доступ к персональным данным, однако сама компания с легкостью может это сделать.Специализированные издания сообщают, что Zoom также может раскрывать электронную почту пользователей и даже инициировать звонок незнакомым людям. Как выяснилось, проблема заключается во внутренних ошибках приложения, которое объединяет адреса с одинаковыми доменами в единый список, полагая, что они представляют одну корпоративную сеть. Впрочем, представители Zoom позднее выступили с заявлением о том, что этот недостаток уже исправлен.