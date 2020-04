Humble Bundle направит выручку с продаж 45 игр на борьбу с COVID‑19

Вырученные денежные средства получат специализированные организации, деятельность которых связана с предотвращением распространения на планете коронавируса. В основном наборе, получившем название Humble Conquer COVID-19 Bundle, содержатся признанные критиками инди-игры и другие популярные тайтлы. Речь идёт, например, о первых двух частях Darksiders, Tropico 4, Sniper Elite III. Также в наборе имеются RPG-игра Undertale о попавшем в Подземелье ребёнке, приключенческий боевик в жанре метроидвания Hollow Knight об открытиях оказавшегося в заброшенном королевстве насекомых рыцаря, шутер от первого лица Superhot от польских разработчиков, компьютерная стратегия This Is the Police от белорусской студии Weappy Studio и другие продукты.Кроме игр для ПК, в Humble Conquer COVID-19 Bundle числится большое количество дополнительных материалов – например, участникам благотворительной акции предоставят ряд книг в аудио- и цифровом форматах, первые выпуски некоторых комиксов («Спаун», «Пацаны» и прочих), а также месячную подписку на сервис Humble Choice.Как отмечается, компании уже удалось продать более чем 18 000 специальных наборов. Денежные средства пользователи могут направить на счета следующих некоммерческих организаций: Direct Relief, Doctors Without Borders, International Rescue Committe, Partners In Health. Последний день акции – 7 апреля.