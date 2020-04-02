АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Китайский аналог Toyota Tundra вышел в роскошной версии

Китайская компания ZX Auto представила новую люксовую комплектацию своего самого большого пикапа ZX Terralord, который считают своего рода бюджетным аналогом японского Toyota Tundra 2013 года выпуска. Компания даже опубликовала официальные снимки нового автомобиля.
Китайский аналог Toyota Tundra вышел в роскошной версии

Сообщается, что новый пикап обзавелся измененной решеткой радиатора, получил несколько ярких кузовных акцентов и расширенный список доступных опций. А отделку интерьера производитель постарался сделать максимально роскошной.

Впрочем, если внешне китайский пикап ZX Terralord действительно очень похож на флагманский грузовой внедорожник от японского концерна Toyota, то с технической точки зрения эти автомобили совершенно разные. Так, ZX Terralord оснащается 2,4-литровым «турбомотором» мощностью 218 лошадиных сил, или же дизельной 129-сильной турбированной установкой с рабочим объемом 2,5 литра. Привод у модели задний или полный с межосевой муфтой и системой блокировки дифференциала.

Теперь же в арсенал роскошной версии пикапа вошли система стабилизации, цифровая панель приборов, светодиодная ходовая оптика, система круиз-контроля, видеообзор на 360 градусов, датчики давления в шинах, кожаная отделка кресел и карт дверей, а также современная мультимедийная система, дополненная сенсорным дисплеем с диагональю 11 дюймов.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Bethesda из-за коронавируса не будет проводить конференцию с анонсами в…
Китайский аналог Toyota Tundra вышел в роскошной…
Microsoft запатентовала оригинальный складной смартфон с тремя…
Прилучному на время карантина из-за коронавируса пришлось вернуться к…
Оксана Самойлова рассказала, как будет жить после развода с…
«Росатом» готов начать печатать клапаны для аппаратов ИВЛ на…
Появилась новая информация о конкуренте «ГАЗели» от…
Первый поезд из Уханя после возобновления движения повезет через РФ в Европу…
Учёные: Коронавирус может передаваться через кошек и не затрагивает…
British American Tobacco работает над созданием вакцины против…
От головной боли и для отбеливания зубов: Ученые рассказали о способах применения банановой…
Новый смартфон Samsung Galaxy S21 могут оснастить процессором Kirin от…
Названы 3 симптома коронавируса, указывающее на более сложное течение…
Ученые обнаружили в Индонезии доисторические рисунки возрастом 65 тысяч…
Экономисты выявили три причины эффективности госпредприятий…
Владельцы старых iPhone и iPad на iOS лишились возможности звонить по…
В Германии провели испытание самолета-амфибии с тандемным расположением…
Ясновидящая Саона: Петр Чернышев изменяет больной Анастасии…
Лев Лещенко поблагодарил участников домашнего флешмоба…
Обнаруженный в Чили редкий советский микроавтобус РАФ продали в…
Отар Кушанашвили рассказал о суде с Аллой…
Humble Bundle направит выручку с продаж 45 игр на борьбу с…
Екатерина Шпица намекнула любимому мужчине на готовность к…
Ученые: Отсутствие эрекции может указывать на риск преждевременной…
Конкурент «Алисы» задерживается: Mail.ru отложила старт продаж своей новой колонки из-за…
Певица Наталья Подольская намекнула на будущее пополнение в…
ЕС разработает приложения для отслеживания контактов между людьми в рамках борьбы с…
Ксения Бородина резко ответила хейтерам, высмеявшим «грязные» носки ее…
Просмотреть все новости