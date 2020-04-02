Китайский аналог Toyota Tundra вышел в роскошной версии
Китайская компания ZX Auto представила новую люксовую комплектацию своего самого большого пикапа ZX Terralord, который считают своего рода бюджетным аналогом японского Toyota Tundra 2013 года выпуска. Компания даже опубликовала официальные снимки нового автомобиля.
Сообщается, что новый пикап обзавелся измененной решеткой радиатора, получил несколько ярких кузовных акцентов и расширенный список доступных опций. А отделку интерьера производитель постарался сделать максимально роскошной.
Впрочем, если внешне китайский пикап ZX Terralord действительно очень похож на флагманский грузовой внедорожник от японского концерна Toyota, то с технической точки зрения эти автомобили совершенно разные. Так, ZX Terralord оснащается 2,4-литровым «турбомотором» мощностью 218 лошадиных сил, или же дизельной 129-сильной турбированной установкой с рабочим объемом 2,5 литра. Привод у модели задний или полный с межосевой муфтой и системой блокировки дифференциала.
Теперь же в арсенал роскошной версии пикапа вошли система стабилизации, цифровая панель приборов, светодиодная ходовая оптика, система круиз-контроля, видеообзор на 360 градусов, датчики давления в шинах, кожаная отделка кресел и карт дверей, а также современная мультимедийная система, дополненная сенсорным дисплеем с диагональю 11 дюймов.
Сообщается, что новый пикап обзавелся измененной решеткой радиатора, получил несколько ярких кузовных акцентов и расширенный список доступных опций. А отделку интерьера производитель постарался сделать максимально роскошной.
Впрочем, если внешне китайский пикап ZX Terralord действительно очень похож на флагманский грузовой внедорожник от японского концерна Toyota, то с технической точки зрения эти автомобили совершенно разные. Так, ZX Terralord оснащается 2,4-литровым «турбомотором» мощностью 218 лошадиных сил, или же дизельной 129-сильной турбированной установкой с рабочим объемом 2,5 литра. Привод у модели задний или полный с межосевой муфтой и системой блокировки дифференциала.
Теперь же в арсенал роскошной версии пикапа вошли система стабилизации, цифровая панель приборов, светодиодная ходовая оптика, система круиз-контроля, видеообзор на 360 градусов, датчики давления в шинах, кожаная отделка кресел и карт дверей, а также современная мультимедийная система, дополненная сенсорным дисплеем с диагональю 11 дюймов.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 01:00