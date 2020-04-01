Бренд Honor предлагает в России скидки на свою продукцию до 60%
Китайская компания Honor, которая принадлежит техногиганту Huawei, объявила о проведении всемирного дня поклонников марки Honor Global Fans Day 2020. Рекламная кампания, связанная с этим событием, продлится до 14 апреля, а в рамках ее проведения поклонники бренда в 18 разных странах мира смогут получить ощутимые скидки на продукцию компании.
Сообщается, что фанаты устройств от Honor могут рассчитывать на самые разнообразные выгодные предложения и дисконтные программы. Так, со скидкой в течение двух ближайших недель будут доступны смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и другие устройства бренда. Кроме выгодных скидок производитель также планирует представить впервые в своей истории новую команду специальных послов бренда, которые будут демонстрировать всем желающим возможности гаджетов.
По данным ряда источников, в период проведения акции скидки на отдельные позиции в продуктовой линейке бренда будут доходить до 60%.
Сообщается, что фанаты устройств от Honor могут рассчитывать на самые разнообразные выгодные предложения и дисконтные программы. Так, со скидкой в течение двух ближайших недель будут доступны смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и другие устройства бренда. Кроме выгодных скидок производитель также планирует представить впервые в своей истории новую команду специальных послов бренда, которые будут демонстрировать всем желающим возможности гаджетов.
По данным ряда источников, в период проведения акции скидки на отдельные позиции в продуктовой линейке бренда будут доходить до 60%.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:35