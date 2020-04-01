Subaru приостановит свои предприятия в Японии из-за пандемии коронавируса





Японские журналисты сообщают, что местные заводы Subaru закроются на период с 11 апреля по 1 мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Известно, что 31 марта руководство бренда уже закрыло фирменное предприятие в префектуре Фукуока. Причиной тому послужил подтвержденный случай заражения COVID-19. Кроме того, ранее возникали трудности с доставкой деталей, которые производились в Китае.Сообщается, что в Японии зафиксировано более 2,9 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Токио, а летальных исходов насчитывается около 77. Подобные показатели вынудили представителей региональных властей перенести летние Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Это решение сделает соревнования вторыми из наиболее дорогих в истории.