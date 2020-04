Умный замок со сканером отпечатков пальцев вскрыли обычным магнитом

Компания Tapplock недавно представила флагманскую модель замка навесного типа One Plus, которая оснащается сканером отпечатков пальцев. Однако, как выяснилось, этот замок легко отпирается магнитом, да еще и не оставляя при этом никаких следов вскрытия. Подобный случай в очередной раз доказывает, что некоторые современные производители совершенно зря забывают о старых технологиях, которые, несмотря на свою примитивность, порой оказываются весьма эффективными.Примечательно, что Tapplock One Plus оценивают почти в 8000 рублей. Столь высокий ценник обусловлен как раз наличием в устройстве сканера отпечатков пальцев и встроенного модуля беспроводной связи Bluetooth, который позволяет разблокировать замок через специальное мобильное приложение. Вот только авторы YouTube-канала LockPickingLawyer вскрыли дорогостоящее устройство быстро и без особых усилий, что продемонстрировали на новом видео.В ответ на это видео представители компании-производителя заявили, что планируют разработать дополнительную защиту от магнитов и экранировать механизм нового замка. Однако, как быть тем, кто уже обзавелся подобным замком, потратив на него приличную сумму.Впрочем, Tapplock хотя бы реагирует на проблему, в то время как другие производители предпочитают подобные случаи игнорировать, расписываясь в собственном бессилии.