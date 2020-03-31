США назвали ряд условий для снятия санкций с Венесуэлы: "Должно появиться временное правительство"





По словам Майка Помпео, госсекретаря США, правительство имеет подготовленный план по урегулированию ситуации с латиноамериканской страной. Американский политик отметил, что Венесуэла должна в срок от шести месяцев до года провести выборы. Также в государстве должно появиться временное правительство, в состав которого входят члены Нацассамблеи, признающие как Хуана Гуаидо, так и Николаса Мадуро. Майк Помпео напомнил и о необходимости вывода из Венесуэлы «иностранных сил безопасности». Только после выполнения всех требований санкции с этого государства будут сняты.Авторы статьи утверждают, что Дональд Трамп, несмотря на распространение коронавирусной инфекции по миру, придерживается стратегии «удвоенного давления» на Николаса Мадуро. Financial Times призывает сконцентрировать внимание на смягчении гуманитарного кризиса в Венесуэле, а не решать сейчас вопрос об избрании демократического правительства. Если отменить или смягчить санкции, власти латиноамериканской страны примут более действенные меры по борьбе с COVID-19.