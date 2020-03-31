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Рэпер Мот помог фонду Хабенского, проведя прямой эфир для поклонников

Сегодня, 31 марта, рэпер Мот провел совместно с фондом Константина Хабенского прямой эфир, во время которого пообщался с поклонниками. Артист поучаствовал в акции #побудьсомной, чтобы помочь детям, у которых диагностировали опухоль головного мозга.

Рэпер Мот помог фонду Хабенского, проведя прямой эфир для поклонников


Суть проекта заключается в том, что знаменитости общаются со своими поклонниками, а те, в свою очередь, могут пожертвовать средства в благотворительный фонд Константина Хабенского. Цель этой акции, которая объединила многих звезд шоу-бизнеса, показать больным детям, что они не одни на свете.

Прямые эфиры проходят ежедневно на официальной странице фонда в микроблоге Instagram. В благотворительных трансляциях можно увидеть Константина Хабенского, Басту, Диану Пожарскую, Мота и T-Fest.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

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