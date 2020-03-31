Рэпер Мот помог фонду Хабенского, проведя прямой эфир для поклонников

Суть проекта заключается в том, что знаменитости общаются со своими поклонниками, а те, в свою очередь, могут пожертвовать средства в благотворительный фонд Константина Хабенского. Цель этой акции, которая объединила многих звезд шоу-бизнеса, показать больным детям, что они не одни на свете.Прямые эфиры проходят ежедневно на официальной странице фонда в микроблоге Instagram. В благотворительных трансляциях можно увидеть Константина Хабенского, Басту, Диану Пожарскую, Мота и T-Fest.