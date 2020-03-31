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Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову после заявления о разводе: "Просто знай, что все будет хорошо"

Модель Оксана Самойлова сегодня шокировала подписчиков заявлением о разводе с рэпером Джиганом после 10 лет совместной жизни. Несмотря на рождение четырех детей, сохранить отношения влюбленные не смогли, а поддержать знаменитость решила и телеведущая Ольга Бузова. В комментариях она написала, что все будет хорошо.
Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову после заявления о разводе: "Просто знай, что все будет хорошо"

Не так давно Сеть шокировали кадры рэпера Джигана из реабилитационного центра, а Оксана Самойлова, его супруга и известная российская модель, тогда отметила, что всячески поддерживает своего мужа. Сразу по возвращению домой певец вместе с семьей улетел из Майами, где они находились, в Москву. Уже в России пара окончательно пришла к решению о разводе, о чем модель сообщила в своем микроблоге в Instagram.

В комментариях поклонники стали поддерживать мать четырех детей, высказалась по этому поводу и звезда проекта "Дом-2", певица и телеведущая Ольга Бузова. Оксану Самойлову она назвала "своей девочкой", посоветовала ей держаться и верить, что все будет хорошо. Также знаменитость добавила, что ей очень грустно из-за распада семьи исполнителя, тем более в такое время.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:32

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