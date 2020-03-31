Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову после заявления о разводе: "Просто знай, что все будет хорошо"





Не так давно Сеть шокировали кадры рэпера Джигана из реабилитационного центра, а Оксана Самойлова, его супруга и известная российская модель, тогда отметила, что всячески поддерживает своего мужа. Сразу по возвращению домой певец вместе с семьей улетел из Майами, где они находились, в Москву. Уже в России пара окончательно пришла к решению о разводе, о чем модель сообщила в своем микроблоге в Instagram.В комментариях поклонники стали поддерживать мать четырех детей, высказалась по этому поводу и звезда проекта "Дом-2", певица и телеведущая Ольга Бузова. Оксану Самойлову она назвала "своей девочкой", посоветовала ей держаться и верить, что все будет хорошо. Также знаменитость добавила, что ей очень грустно из-за распада семьи исполнителя, тем более в такое время.