Киану Ривз может сыграть Призрачного гонщика в новом фильме Marvel

Первыми информацию о поступившем актеру предложении сыграть в супергеройском фильме написало издание We Got This Covered. Журналисты новостного портала сообщили, что Киану Ривз уже близок к тому, чтобы согласиться стать новым Призрачным гонщиком, и сразу после завершения работы над такими новыми проектами, как «Матрица 4» и «Джон Уик 4», готов начать сотрудничество с Marvel.Как утверждают авторы статьи, Киану Ривзу пришлась по душе идея воплотить на экране образ мотоциклиста-каскадера Джонни Блэйза, которого ранее играл Николас Кейдж и Диего Луна. Ни сам актер, ни пресс-служба киностудии пока никак не комментируют подобную информацию, однако поклонники звезды мистического триллера «Константин: Повелитель тьмы» все же надеются на достоверность источников издания.