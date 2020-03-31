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Киану Ривз может сыграть Призрачного гонщика в новом фильме Marvel

Зарубежные СМИ опубликовали информацию о том, что Киану Ривз раздумывает над предложением сыграть Призрачного гонщика в новом фильме студии Marvel. Если актер согласится, ожидать появление актера в образе мотоциклиста-каскадера Джонни Блэйза можно уже в сиквеле «Доктора Стрэнджа».

Первыми информацию о поступившем актеру предложении сыграть в супергеройском фильме написало издание We Got This Covered. Журналисты новостного портала сообщили, что Киану Ривз уже близок к тому, чтобы согласиться стать новым Призрачным гонщиком, и сразу после завершения работы над такими новыми проектами, как «Матрица 4» и «Джон Уик 4», готов начать сотрудничество с Marvel.

Как утверждают авторы статьи, Киану Ривзу пришлась по душе идея воплотить на экране образ мотоциклиста-каскадера Джонни Блэйза, которого ранее играл Николас Кейдж и Диего Луна. Ни сам актер, ни пресс-служба киностудии пока никак не комментируют подобную информацию, однако поклонники звезды мистического триллера «Константин: Повелитель тьмы» все же надеются на достоверность источников издания.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:40

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