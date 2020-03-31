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Ученые выявили подавляющий распространение коронавируса уровень влажности воздуха

Американские и швейцарские ученые выявили фактор, влияющий на передачу COVID-19. Как оказалось, на распространение коронавируса напрямую влияет уровень влажности воздуха.
Ученые выявили подавляющий распространение коронавируса уровень влажности воздуха

Как сообщили сотрудники Йельского университета, коронавирус передается от инфицированных людей здоровым гораздо реже, если уровень влажности воздуха в пределах 40-60%. При других же условиях риск подхватить COVID-19 значительно выше.

Исследование американских и швейцарских ученых дало возможность выявить закономерности между погодными условиями и скоростью распространения коронавируса, а также определить оптимальный уровень влажности воздуха, способный снизить риски заражения. Исходя из полученных данных, специалисты рекомендуют избегать плохо проветриваемых и тесных помещений и пользоваться климатическими приборами, такими как увлажнители или кондиционеры с подобной функцией.

Прийти к этому выводу ученые смогли после ряда экспериментов, проведенных на лабораторных мышах. Как оказалось, при уровне влажности в 50% организм грызунов быстрее и лучше справляется с вирусами типа SARS-CoV-2. Кроме того, эксперты выяснили, что наиболее активному распространению вирусной инфекции способствует холодный сухой воздух.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:50

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