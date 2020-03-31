Ученые выявили подавляющий распространение коронавируса уровень влажности воздуха





Как сообщили сотрудники Йельского университета, коронавирус передается от инфицированных людей здоровым гораздо реже, если уровень влажности воздуха в пределах 40-60%. При других же условиях риск подхватить COVID-19 значительно выше.Исследование американских и швейцарских ученых дало возможность выявить закономерности между погодными условиями и скоростью распространения коронавируса, а также определить оптимальный уровень влажности воздуха, способный снизить риски заражения. Исходя из полученных данных, специалисты рекомендуют избегать плохо проветриваемых и тесных помещений и пользоваться климатическими приборами, такими как увлажнители или кондиционеры с подобной функцией.Прийти к этому выводу ученые смогли после ряда экспериментов, проведенных на лабораторных мышах. Как оказалось, при уровне влажности в 50% организм грызунов быстрее и лучше справляется с вирусами типа SARS-CoV-2. Кроме того, эксперты выяснили, что наиболее активному распространению вирусной инфекции способствует холодный сухой воздух.