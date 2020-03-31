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В Канаде завершились съемки первого фильма о коронавирусе

Киноделы из Канады сообщили о завершении съемок первого фильма о коронавирусной инфекции. Создатели затронули тему расизма по отношению к азиатам, случаи которого сильно возросли с начала пандемии.

Многие иностранные СМИ сообщали, что вспышка коронавирусной инфекции сопровождалась не только смертями и тяжелыми последствиями для экономики, но и возрастанием расистских тенденций в обществе. Эту проблему решил изучить канадский режиссер иранского происхождения Мостафа Кешвари в своем новом фильме "Корона". Съемки драматической картины завершились в Ванкувере несколько дней тому назад, а теперь проект вскоре появится в онлайн-кинотеатрах.

Сюжет фильма рассказывает о противостоянии азиатской девушки с подозрением на COVID-19, которая застряла с людьми в лифте. С течением времени отношения между ними накаляются, поскольку присутствующие боятся заразиться и проявляют к девушке агрессию. Мостафа Кешвари сообщил, что идея киноленты пришла к нему после прочтения новостей о китайских туристах, которые подвергались расистским нападкам со стороны местных жителей. Для большей реалистичности фильм сняли в стиле "мокьюментари", а актеры получили возможность импровизировать.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:20

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