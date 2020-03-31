В Канаде завершились съемки первого фильма о коронавирусе





Многие иностранные СМИ сообщали, что вспышка коронавирусной инфекции сопровождалась не только смертями и тяжелыми последствиями для экономики, но и возрастанием расистских тенденций в обществе. Эту проблему решил изучить канадский режиссер иранского происхождения Мостафа Кешвари в своем новом фильме "Корона". Съемки драматической картины завершились в Ванкувере несколько дней тому назад, а теперь проект вскоре появится в онлайн-кинотеатрах.Сюжет фильма рассказывает о противостоянии азиатской девушки с подозрением на COVID-19, которая застряла с людьми в лифте. С течением времени отношения между ними накаляются, поскольку присутствующие боятся заразиться и проявляют к девушке агрессию. Мостафа Кешвари сообщил, что идея киноленты пришла к нему после прочтения новостей о китайских туристах, которые подвергались расистским нападкам со стороны местных жителей. Для большей реалистичности фильм сняли в стиле "мокьюментари", а актеры получили возможность импровизировать.