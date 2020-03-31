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Экс-участница проекта "Дом-2" Элла Суханова вышла замуж во второй раз

Экс-участница проекта "Дом-2" Элла Суханова призналась, что во второй раз вышла замуж. Влюбленные пока отказались от пышного торжества, перенеся его на лето, а вместе с новобрачными в ЗАГС отправился только фотограф.
Экс-участница проекта "Дом-2" Элла Суханова вышла замуж во второй раз

Бывшая участница шоу "Дом-2" Элла Суханова долгое время скрывала новые отношения, но в прошлые выходные влюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе. Торжество пришлось отложить из-за карантина и коронавируса, призналась экс-проектантка, однако летом они все же отметят памятную дату в компании родных и друзей. Медовый месяц тоже пришлось перенести, более того, до последнего новобрачные даже не были уверены, что смогут попасть в ЗАГС.

Элла Суханова добавила, она рада, что церемония бракосочетания состоялась, хотя вместе с новобрачными в этот день присутствовал только фотограф. Предложение руки и сердца брюнетка получила еще на Новый год, а затем стала планировать торжественный вечер. При этом конкретную дату, отметила звезда реалити-шоу, ни они, ни ее избранник не знали.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 16:46

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