Экс-участница проекта "Дом-2" Элла Суханова вышла замуж во второй раз





Бывшая участница шоу "Дом-2" Элла Суханова долгое время скрывала новые отношения, но в прошлые выходные влюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе. Торжество пришлось отложить из-за карантина и коронавируса, призналась экс-проектантка, однако летом они все же отметят памятную дату в компании родных и друзей. Медовый месяц тоже пришлось перенести, более того, до последнего новобрачные даже не были уверены, что смогут попасть в ЗАГС.Элла Суханова добавила, она рада, что церемония бракосочетания состоялась, хотя вместе с новобрачными в этот день присутствовал только фотограф. Предложение руки и сердца брюнетка получила еще на Новый год, а затем стала планировать торжественный вечер. При этом конкретную дату, отметила звезда реалити-шоу, ни они, ни ее избранник не знали.