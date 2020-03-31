Участник проекта "Дом-2" Виктор Изотов отказался от Юлии Белой ради Саши Узерцовой





Только недавно Юлия Белая решила окончательно разорвать отношения с возлюбленным Евгением Ромашовым. Сразу же девушка начала в режиме онлайн общаться с Виктором Изотовым, коллега брюнетки по проекту находится в Москве, пока сама она пребывает на Сейшелах. Однако отношения еще не успели перейти на новый уровень, как мужчина внезапно признался — Юлия Белая ему не нравится.Оказалось, что Виктор Изотов давно испытывает симпатию к Саше Узероцовой, и судя по всему, это взаимно. Другие же девушки на реалити-шоу называют Узерцову "простушкой" и не понимают, чем она привлекает к себе мужчин.