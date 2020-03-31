Поп-звезда Жасмин призналась, что переболела коронавирусной инфекцией





Исполнительница Жасмин недавно побывала в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Знаменитость рассказала, что ранее смогла побороть COVID-19 вместе с собственным сыном. Долгое время певица считала, что это обычный грипп, но болезнь не позволяла ей встать с постели более 10 дней. Долговременное лечение также отразилось на здоровье 4-летнего Мирона, у которого начались проблемы с почками.Жасмин говорит, что отличительными признаками были непрекращающийся кашель и высокая температура. Несмотря на плохое самочувствие, звезда решила не расстраивать поклонников подобными новостями. Стоит отметить, что никаких тестов на коронавирусную инфекцию ни она, ни её сын не сдавали. Поэтому среди некоторых фанатов появились сомнения относительно достоверности слов кумира. Известно, что Жасмин отрицала возможность заражения от Льва Лещенко, с которым общалась на дне рождения сестры Игоря Крутого.