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Backstreet Boys провели онлайн-концерт в поддержку борьбы с коронавирусом

Группа Backstreet Boys решила поддержать фанатов, пребывающих в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В поддержку борьбы с COVID-19 легендарная бой-бэнд провела онлайн-концерт с хитом I Want It That Way.

Телеканал FOX и радиостанция iHeartRadio подготовили благотворительное выступление многих звезд мирового уровня, которые спели исполнили знаменитые песни по онлайн-трансляции. Хотя в акции принимали участие Мэрайя Кэри, Билли Айлиш, Элтон Джон, наибольший фурор среди публики вызвало временное воссоединение группы Backstreet Boys, которая впервые за 20 лет спела композицию I Want It That Way. Каждый из участников записал часть хита, пребывая дома из-за карантина.

Впоследствии видеоролик опубликовали на веб-платформе YouTube, где за короткое время собрал более 1 млн просмотров. Большинство пользователей выразило восторг по поводу того, что музыканты не только поют, но и танцуют вместе с детьми и дурачатся. Кроме прочего, эпидемиологическая обстановка в США продолжает оставаться критической. Местные организации здравоохранения передают, что на территории страны уже насчитывается более 163,4 тысяч зараженных и 3,1 тысячи летальных случаев.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:31

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