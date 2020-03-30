Эксперты назвали преимущества и риски от употребления шоколада





Благодаря наличию большого количества антиоксидантов шоколад становится ценным продуктом для укрепления здоровья. Среди преимуществ диетологи отмечают нормализацию давления, избавление от стресса и укрепление нервной системы. Этот продукт питает организм калием, магнием, кальцием, а также витаминами группы В. Стоит учитывать содержание какао в шоколаде, поскольку он становится полезнее, если процент выше.Чтобы улучшить кровоток и снизить риски потери памяти у пожилых граждан следует употреблять горячий шоколад. Исследования показывают, что экстракт какао существенно уменьшает последствия от повреждения нервных окончаний. В связи с этим продукт рекомендуется употреблять пациентам с болезнью Альцгеймера. Также это лакомство снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшает затраты кислорода на умеренную физическую нагрузку. Его полезно есть во время беременности и наносить на кожу в оздоровительных целях.Стоит помнить, что из-за высокой калорийности шоколад может привести к повышению веса. Диетологи рекомендуют употреблять его в умеренных дозах и выбирать качественный продукт с минимумом вредных добавок.