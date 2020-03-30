АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Эксперты назвали преимущества и риски от употребления шоколада

Исследователи в области питания перечислили все преимущества употребления шоколада для здоровья. Также эксперты напомнили о рисках, если злоупотреблять этим лакомством.

Благодаря наличию большого количества антиоксидантов шоколад становится ценным продуктом для укрепления здоровья. Среди преимуществ диетологи отмечают нормализацию давления, избавление от стресса и укрепление нервной системы. Этот продукт питает организм калием, магнием, кальцием, а также витаминами группы В. Стоит учитывать содержание какао в шоколаде, поскольку он становится полезнее, если процент выше.

Чтобы улучшить кровоток и снизить риски потери памяти у пожилых граждан следует употреблять горячий шоколад. Исследования показывают, что экстракт какао существенно уменьшает последствия от повреждения нервных окончаний. В связи с этим продукт рекомендуется употреблять пациентам с болезнью Альцгеймера. Также это лакомство снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшает затраты кислорода на умеренную физическую нагрузку. Его полезно есть во время беременности и наносить на кожу в оздоровительных целях.

Стоит помнить, что из-за высокой калорийности шоколад может привести к повышению веса. Диетологи рекомендуют употреблять его в умеренных дозах и выбирать качественный продукт с минимумом вредных добавок.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семак назвала своего супруга «живой…
Дарья Повереннова рассказала, что на улицы Нью-Йорка вышла…
Эксперты назвали преимущества и риски от употребления…
Бесплатная телемедецинская помощью от ВЭБ.РФ и Доктор…
Элтон Джон выступил с онлайн-концертом в поддержку борьбы с…
Ольга Бузова "засветила" помолвочное кольцо в новом клипе Давида…
В Telegram появились папки для чатов, каналов и…
Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова раскрыла секрет своей стройности: "Просто не ем, как…
Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев скрыл свой настоящий…
В "Одноклассниках" запустили сервисы…
World Athletics объявила о переносе ЧМ по легкой атлетике на 2022…
В России покупатель Mitsubishi L200 получит в подарок гречку и туалетную…
ВЭБ.РФ и "Доктор рядом" запустили федеральный проект по бесплатной телемедицинской…
Российские знаменитости присоединились к флешмобу «Мой и пой» для борьбы с…
Медики перечислили продукты, способные снизить риск…
Компания LG отменила выпуск смартфонов G9…
Эксперты назвали факты о ночных…
«АвтоВАЗ» проводит до 80% виртуальных…
BMW разработала водородную силовую…
Huawei планирует выпустить смарт-телевизор Vision Smart TV с выдвижной…
Участники "Дома-2" Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков обменялись кольцами на "Яхте…
Звезда "Дома-2" Саша Черно боится остаться на Сейшелах и не вернуться в Москву…
Глава Коми Сергей Гапликов поручил доплачивать медикам, оказывающим помощь пациентам с…
Звезда "Дома-2" Александра Черно заподозрила Степана Меньщикова и Ангелину Монах в…
Астрофизики: Моча космонавтов поможет строительству базы на…
«У них мужиков, что ли, нет?»: Алексей Панин не понимает любви красивых женщин к…
Представлен смартфон Samsung Galaxy M11 с тройной…
Андрей Григорьев-Апполонов после развода решил всерьёз заняться своим…
Просмотреть все новости