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Российские знаменитости присоединились к флешмобу «Мой и пой» для борьбы с COVID-19

Для борьбы с пандемией COVID-19 знаменитости поддержали флешмоб под названием «Мой и пой». Многие начали размещать в Instagram сюжеты с мытьем рук под исполнение песен.
Российские знаменитости присоединились к флешмобу «Мой и пой» для борьбы с COVID-19

Первым в челлендже принял участие генеральный директор телеканала Муз-ТВ Арман Давлетьяров, опубликовав соответствующую публикацию на странице в Instagram. В ней медиаменеджер отметил, что лучшей защитой от вспышки COVID-19 являются вымытые руки и позитивное настроение. На фоне видеосъёмки играла песня «Твои глаза» Светланы Лободы. Сама исполнительница поделилась с поклонниками роликом, на котором поет, расположившись в пенной ванне. В подписи к посту знаменитость написала, что дома можно заниматься чем угодно, в том числе креативом, написанием треков, танцами и другими вещами.

Жасмин вместе с детьми помыла руки, напомнив фолловерам, что данная процедура должна длиться, минимум, 20 секунд. Особое внимание следует уделить зоне между пальцами, что подчеркнула звезда. Кроме этого, к «Мой и пой» присоединилась Юлианна Караулова, призвав россиян выключать кран при ненадобности, чтобы сберечь воду.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:05

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