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Андрей Григорьев-Апполонов после развода решил всерьёз заняться своим здоровьем

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов после развода решил всерьёз заняться своим здоровьем. Сейчас артист находится в одном из санаториев города Сочи.
Андрей Григорьев-Апполонов после развода решил всерьёз заняться своим здоровьем

Андрей Григорьев-Апполонов и его экс-супруга, мастер спорта по теннису Марина Банкова развелись в сентябре 2019 года. Спортсменка ушла от мужа к баскетболисту Андрею Зубкову, от которого в январе родила сына. Солист группы "Иванушки International" непросто пережил это время, однако теперь он чувствует себя лучше и решил уделить врем укреплению своего здоровья. Исполнитель поделился с поклонниками, что находится в Сочи и проходит лечение в одном из местных санаториев.

Знаменитость гуляет по меньшей мере 7 км в день, пьёт витамины, посещает остеопата и массажиста. Певец также рассказал подписчикам своего Instagram-аккаунта радостную новость – ему выдали курортную карту, а значит, у него появилась возможность бывать в микрорайоне Мацеста, на территории которого находятся лес, реки, водопады, а также океанариум, где можно увидеть тюленей, пингвинов и бегемотов. «Так что теперь с полной уверенностью меня можно назвать бздыхом, вербачём и кефирником!», – пошутил Григорьев-Апполонов. Поклонники артиста поддержали его в стремлении всерьёз заняться здоровьем и отметили, что в это время всем стоит последовать такому примеру.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:21

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