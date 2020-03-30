В Capcom назвали минимальные системные требования для ремейка Resident Evil 3





Для запуска обновленной Resident Evil производства студии Capcom потребуется 8 Гб ОЗУ и 45 Гб свободного пространства на жестком диске. При этом ОС на устройстве, где планируется запуск игры, не должна быть ниже 64-разрядной Windows 7. Среди других необходимых для проекта требований разработчик также выделил использование процессоров Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300, DirectX 11. Что до видеокарты, то вполне подойдет NVIDIA GeForce GTX 760, ее аналогом от AMD выступает Radeon R7 260X.Новинка готовится к релизу 3 апреля для ПК, PS4 и Xbox One, но демонстрационная версия уже доступна на этих платформах. Мультиплеерная Resident Evil Resistance задействована в имеющем открытый формат бета-тестировании с 27 марта.