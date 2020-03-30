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Экс-участник группы Cream Эрик Клэптон празднует 75-летие

Артист, обладающий множеством разных наград, 30-го марта отмечает свое 75-летие. Эрик Клэптон известен, как сольный исполнитель и как участник нескольких групп, в том числе Cream.
Экс-участник группы Cream Эрик Клэптон празднует 75-летие

В начале 60-х годов рок-музыкант выступал в составе коллективов Bluesbreakers и The Yardbirds, но участие в группе Cream стало поворотным в его жизни. Проект основали Джек Брюс и Джинджер Бейкер, однако в 1968 он распался, успев стать одним из самых популярных представителей блюз-рока. Затем Эрик Клэптон некоторое время сотрудничал с The Beatles, а потом был лидером в коллективах Derek and the Dominos и Blind Faith. Несмотря на востребованность, певец столкнулся с депрессией и увлекся запрещенными веществами. В 1979 году он женился на экс-супруге гитариста The Beatles Джорджа Харрисона Патти Бойд. В 1980-х виртуоз прошел курс реабилитации от алкоголизма.

В 1991 году Клэптон пережил утрату 4-летнего сына, который умер после падения из окна 53-го этажа. Свою композицию «Tears in heaven» родитель посвятил трагическим событиям, в последствии получив за нее 6 статуэток «Грэмми». В 2002 году музыкант выступил на юбилее британской королевы Елизаветы II, а через 3 года дал несколько шоу в составе вернувшихся на сцену Cream.

В 2013 году гитарист сообщил общественности о том, что он болен периферической невропатией. По этой причине артист сократил количество живых выступлений.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:14

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