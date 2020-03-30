Ученый МФТИ Павел Волчков: Коронавирус способен передаваться домашним животным от человека





Первый случай инфицирования питомца вышеназванным заболеванием обнаружили в Китае. Померанский шпиц прошел тест на COVID-19 и результат оказался положительным. В течение 2-х недель собака находилась на карантине, но умерла в день выписки. Пока что эксперты не могут объяснить, чем это было вызвано, но предполагают, что риск перехода коронавируса от человека к животному незначительный, однако он есть.Ученые данное явление называют преодолением межвидового барьера. Оно маловероятное, но существует возможность, что так мир и получил недуг, отметил Павел Волчков. К заболеваниям, с которыми человек столкнулся подобным образом, относятся СПИД, Эбола, атипичная пневмония, геморрагическая лихорадка и ряд других. Перечисленные болезни преодолели межвидовой барьер и перешли в человеческую популяцию.На данный момент источник китайского вируса не установлен. Согласно предположениям специалистов, болезнь могла передаться человеку от змей или летучих мышей. Опасным в этой ситуации становится то, что вирус мутирует и получает новые качества. Преимущественно он передается воздушно-капельным путем или при контакте с инфицированным лицом. Лечения от COVID-19 сейчас нет, а спастись от недуга можно при соблюдении правил гигиены и карантина.