Роскачество назвало самые удобные приложения для онлайн-консультации с врачом





В условиях пандемии встал вопрос о применении телемедицинской технологии. На данный момент это направление в РФ развито не сильно, так как его доля составляет только 3% в масштабах мирового рынка. Однако эксперты прогнозируют, что этот показатель в связи с последними событиями увеличится до 50%. В Роскачестве считают, что благодаря дистанционным консультациям медуслуги будут более доступны для граждан страны.Эксперты протестировали приложения, которые беспрепятственно можно скачать в Google Play и App Store. Работу этих сервисов оценивали с точки зрения удобства, формата общения пациента и врача, а также возможности записи и оплаты приема. Кроме этого, во внимание брали необходимую документацию и юридическое обеспечение. Для гаджетов, которые работают на iOS, самыми удачными были признаны приложения «Яндекс.Здоровье», ONDOC, «Онлайн Доктор» и SmartMed. Для операционной системы Android — сервисы «Яндекс.Здоровье», «Онлайн Доктор» и DocDoc.