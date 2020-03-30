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Роскачество назвало самые удобные приложения для онлайн-консультации с врачом

Сотрудники Роскачества вместе с представителями Росздравнадзора протестировали 20 приложений для онлайн-консультации с врачом. Эксперты назвали самые качественные сервисы для дистанционного общения с медпредставителями.

Роскачество назвало самые удобные приложения для онлайн-консультации с врачом


В условиях пандемии встал вопрос о применении телемедицинской технологии. На данный момент это направление в РФ развито не сильно, так как его доля составляет только 3% в масштабах мирового рынка. Однако эксперты прогнозируют, что этот показатель в связи с последними событиями увеличится до 50%. В Роскачестве считают, что благодаря дистанционным консультациям медуслуги будут более доступны для граждан страны.

Эксперты протестировали приложения, которые беспрепятственно можно скачать в Google Play и App Store. Работу этих сервисов оценивали с точки зрения удобства, формата общения пациента и врача, а также возможности записи и оплаты приема. Кроме этого, во внимание брали необходимую документацию и юридическое обеспечение. Для гаджетов, которые работают на iOS, самыми удачными были признаны приложения «Яндекс.Здоровье», ONDOC, «Онлайн Доктор» и SmartMed. Для операционной системы Android — сервисы «Яндекс.Здоровье», «Онлайн Доктор» и DocDoc.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:08

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