Компания Hongqi выпустит седан в стиле «Волги»
Китайская компания Hongqi планирует выпустить новый седан. Внешний вид автомобиля будет похож на отечественную «Волгу».
По словам представителей корпорации, транспортное средство станет конкурентом немецких люксовых линеек 7-Series от BMW и S-Class от Mercedes-Benz. Аутентичный дизайн Hongqi оформлен в стиле ретро, а его украшениями окажутся детали 21-й версии «Волги». В интернете можно посмотреть снимки прототипа предстоящей новинки L4 – «младшей» модели седана L5, используемой для передвижения главой государства. На подобных машинах возят председателя КНР Си Цзиньпиня, являющегося фанатом лимузинов. Наименование компании Hongqi в переводе с китайского означает «красное знамя», что созвучно с названием российского бренда Aurus.
Разработчики оснастят новинку вертикальным планшетом медиасистемы, похожим на тот, что у модели Tesla. В оформлении интерьера дизайнеры применят кожу и дереву. Технические характеристики автомобиля пока что не раскрываются. По мнению экспертов, его оборудуют 4-литровым двигателем, выдающим 400 лошадиных сил. Представители концерна собираются увеличить внутренние продажи седана вместе с дорогой версией H9 до 600 тысяч единиц и найти поклонников марки в других странах.
По словам представителей корпорации, транспортное средство станет конкурентом немецких люксовых линеек 7-Series от BMW и S-Class от Mercedes-Benz. Аутентичный дизайн Hongqi оформлен в стиле ретро, а его украшениями окажутся детали 21-й версии «Волги». В интернете можно посмотреть снимки прототипа предстоящей новинки L4 – «младшей» модели седана L5, используемой для передвижения главой государства. На подобных машинах возят председателя КНР Си Цзиньпиня, являющегося фанатом лимузинов. Наименование компании Hongqi в переводе с китайского означает «красное знамя», что созвучно с названием российского бренда Aurus.
Разработчики оснастят новинку вертикальным планшетом медиасистемы, похожим на тот, что у модели Tesla. В оформлении интерьера дизайнеры применят кожу и дереву. Технические характеристики автомобиля пока что не раскрываются. По мнению экспертов, его оборудуют 4-литровым двигателем, выдающим 400 лошадиных сил. Представители концерна собираются увеличить внутренние продажи седана вместе с дорогой версией H9 до 600 тысяч единиц и найти поклонников марки в других странах.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:40