Кантри-музыкант Джо Диффи скончался от осложнений коронавируса

Кантри-певец Джо Диффи, который обрел популярность в 1990-х годах благодаря множеству баллад в стиле хонки-тонк, вроде Home и Pickup Man, умер в результате осложнений от COVID-19. Известно, что исполнитель должен был выступить в Канзас Стейт Фэр с Логаном Мизе 15 сентября. Еще в пятницу представитель музыканта сообщил, что тот получил положительные результаты тестов на коронавирус. У покойной звезды осталась жена и пятеро детей от прошлых браков.Диффи был членом группы Grand Ole Opry более 25 лет. Его хиты включали в себя Honky Tonk Attitude, Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die), Bigger Than the Beatles и If the Devil Danced (In Empty Pockets). Его альбомы середины 90-х Honkey Tonk Attitude и Third Rock From the Sun за рекордное время стали платиновыми, а Same Old Train удостоили премии "Грэмми" за лучшее совместное кантри-исполнение с вокалом. Стоит отметить, что США считаются лидирующим государством по количеству зараженных коронавирусом - здесь зафиксировано 142,5 тысячи больных.