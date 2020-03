Медики из Индии перечислили главные напитки для поддержания иммунитета

Натуральные яблочные, апельсиновые и морковные соки имеют в составе внушительное количество соединений, которые поддерживают иммунитет. Указанные напитки полезны по причине наличия витаминов A и C, а также антиоксидантных свойств. Также они пополняют запас калия, который обеспечивает нормальную работу почти всех систем организма. Апельсиновый и грейпфрутовый соки насыщают организм витамином C. Опубликованные в журнале ANM результаты исследования подтверждают, что это соединение помогает уменьшить симптомы ОРВИ и сократить их продолжительность. Насыщенный витаминами A и C, богатый фолиевой кислотой сок из томатов способствует правильному усвоению железа, помогая справиться с воспалительными процессами.Смесь из сока свеклы и моркови с добавлением куркумы и имбиря подарит порцию витаминов A, C, E вместе с железом и кальцием. Напиток, известный под названием, “золотое” молоко кроме имбиря и куркумы включает корицу, черный перец и небольшое количества мускатного ореха. Медики из Индии рекомендуют пить его на регулярной основе, чтобы повысить иммунитет.