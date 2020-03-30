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Врачи рассказали о ряде признаков для ранней диагностики аутизма у детей

Врачи рассказали о ряде признаков, используемых для ранней диагностики аутизма у детей. Среди них выделены незначительные симптомы, как игнорирование просьб и боязнь незнакомых людей.

Признаки аутизма, как утверждают медики, начинают проявляться еще в раннем возрасте и их можно выявить еще до трех лет. При своевременной диагностике и необходимой терапии, поведение ребенка, у которого обнаружены расстройства аутического спектра, в ряде случаев можно скорректировать, адаптировав его к полноценной социальной жизни.

При рождении обнаружить те или иные особенности психического развития не предоставляется возможным, однако уже к двухлетнему возрасту некоторая симптоматика может говорить о наличии проблемы. Если малыш к двум годам не просто не говорит, но и не реагирует на слова и команды окружающих, стоит внимательно присмотреться к другим «странностям» его поведения.

По словам врачей, опасения у родителей должны вызвать такие особенности, как отсутствие зрительного контакта или попытка избежать общения с взрослыми или другими детьми, игнорирование просьб, отсутствие реакции на собственное имя, а также боязнь незнакомых людей. Кроме того, насторожить должно и полное отсутствие речи, вплоть до коротких и простых слов, ходьба на носочках, истерики и приступы агрессии или самоагрессии, раскачивание, странные или повторяющееся движения.

Помимо всего вышеперечисленного признаком аутизма может быть и появление, а потом резкое исчезновение речи, мычание, повторение слов, фраз или действий, а также высказывания о себе во втором или третьем лице. Если некоторые из этих симптомов у ребенка есть, тогда стоит обратиться к врачу и сделать скрининговый тест на наличие расстройства аутического спектра, и исходя из его результатов планировать дальнейшие действия.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 02:00

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