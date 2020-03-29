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«Всё хуже и хуже»: Фанаты переживают за Дану Борисову после новых публикаций ведущей

В последнее время внешний вид телеведущей Даны Борисовой не радует пользователей Сети. Фанаты переживают за знаменитость, причиной тому стали новые публикации в её Instagram-аккаунте.
«Всё хуже и хуже»: Фанаты переживают за Дану Борисову после новых публикаций ведущей

Фанаты отмечают, что в недавних кадрах, опубликованных Даной Борисовой в социальной сети Instagram, у неё отёкшее лицо, шаткая походка и "заторможенная" речь. «Каждый сторис всё хуже и хуже. Я про ваш вид и состояние, а про речь молчу. Удачи вам!», «Только мне кажется, что Дана сорвалась?» – пишут фоллловеры её микроблога. В интервью изданию 7Дней.ру телеведущая призналась, что у неё действительно произошёл срыв и ей назначили лекарства. «Это часть выздоровления, нормальная рабочая часть», – объяснила она.

Юзеры порекомендовали знаменитости воспользоваться услугами нарколога, который помогал ей в последнее время, тем не менее Борисова заявила, что этот специалист ей "никто", и вспомнила, что он не поздравил её с Международным женским днём. Вместе с тем другие подписчики считают, что телеведущая выглядит хорошо. Поклонники восхищаются смелостью звезды телеэкранов и желают, чтобы всё плохое осталось у неё в прошлом.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:40

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