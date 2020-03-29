«Всё хуже и хуже»: Фанаты переживают за Дану Борисову после новых публикаций ведущей

Фанаты отмечают, что в недавних кадрах, опубликованных Даной Борисовой в социальной сети Instagram, у неё отёкшее лицо, шаткая походка и "заторможенная" речь.– пишут фоллловеры её микроблога. В интервью изданию 7Дней.ру телеведущая призналась, что у неё действительно произошёл срыв и ей назначили лекарства., – объяснила она.Юзеры порекомендовали знаменитости воспользоваться услугами нарколога, который помогал ей в последнее время, тем не менее Борисова заявила, что этот специалист ей "никто", и вспомнила, что он не поздравил её с Международным женским днём. Вместе с тем другие подписчики считают, что телеведущая выглядит хорошо. Поклонники восхищаются смелостью звезды телеэкранов и желают, чтобы всё плохое осталось у неё в прошлом.