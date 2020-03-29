Роза Сябитова сильно поправилась после расставания с женихом

Многие фолловеры склоняются к тому, что ведущая «Давай поженимся!» начала поправляться после расставания с женихом. По некоторым данным, ее возлюбленным был бизнесмен, который бросил Розу Сябитову ради молодой модели. 58-летняя знаменитость не разглашала его имя, но строила планы на счастливую семейную жизнь.Роза Сябитова пошутила, что «жирок сейчас уместен как никогда», так как неизвестно, сколько придется сидеть на карантине. Ведущая добровольно решила самоизолироваться, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции.Ранее телезвезда рассказала о том, что на ее дачном участке установили беседку-качели. Эта конструкция пришлась по душе ее детям и животным. Особенность беседки в том, что при раскачивании ничего не падает со стола, поэтому в весенние дни можно будет наслаждаться чаепитием на улице.