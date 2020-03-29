Мария Захарова об уехавших из страны за хорошей жизнью россиянах: "Вас оболванивали много лет за ваши же деньги"





По словам Захаровой, после начала пандемии она получила внушительное количество звонков и писем, их дипломат в тандеме с сотрудниками колл-центров и ДИПа разбирает вручную. Просьбы о помощи поступают от обеспокоенных родителей, чьи дети учатся за границей, дальнобойщиков, домохозяек, депутатов, туристов и уполномоченных, а также совершенно неизвестных людей. Однако об одном случае она захотела рассказать отдельно, поскольку знает эту обеспеченную семью лично. В частности, пара захотела ради сына отправить в Лондон частный самолет. Молодой человек давно проживает на территории Великобритании, а решение о возвращении принято на фоне того, что власти обнулили медицинские страховки. Дипломат отметила, что за долгие годы многих “оболванивали” за границей за их же деньги. При этом состоятельные лица выбирали иллюзию безопасности и удобство вместо того, чтобы оказывать поддержку своей родине.Мария Захарова считает, что в ряде стран представители РФ закупали жилье и приносили им деньги, строили там бизнес, но взамен им “указали на дверь”. Теперь же в аэропортах скапливаются очереди из людей, которые вспомнили о гражданстве РФ. Дипломат призвала их начать хотя бы с уважения не только к стране, но и к народу.