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Ученые выяснили, почему налет на чашке от кофе или чая опасен для здоровья

Многие россияне не представляют начало рабочего дня без горячего чая или кофе, для чего используют одну и ту же чашку. Со временем в посуде собирается налет, который несет опасность для здоровья людей, говорят ученые.

Зарубежные исследователи рассказали, что большинство чашек, которые используются для чаепития - с течением времени обретают налет. Последний является идеальной средой для размножения болезнетворных организмов, большинство из которых попали в посуду из чьего-либо организма. Поэтому ученые особенно рекомендуют мыть руки перед любым контактом со своей чашкой, а также воздерживаться от питья из чужих.

Кроме того, нужно периодически избавляться от налета для профилактики инфекций. Более того, оставленные на долгое время кофейная гуща или остатки чая могут способствовать выработке токсинов, которые приводят к отравлению. Подобные бактерии появляются и в термокружках, когда жидкость попадает в слои между изоляцией или под уплотнительное кольцо. Вопреки распространенному мнению о необходимости различных порошков, посуду можно мыть лишь с моющим средством и отдельной губкой.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:12

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